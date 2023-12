Socorrista do Samu conta como salvou grávida que caiu em fossa

Mesmo de folga, Erick Cristiano Silva resgatou a vítima, prestou os primeiros socorros e acionou equipe médica.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O técnico de enfermagem e socorrista do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), Erick Cristiano Silva, salvou a vida de uma gestante que caiu em uma fossa em sua residência, no Bairro Pantanal, zona norte de Macapá.

Cristiano contou à reportagem do Portal SN.com os momentos de aflição. O acidente aconteceu quando a vítima, Érica Castro, de 30 anos, andava pela lateral da casa e a tampa de cimento da fossa cedeu.

Era por volta de 11h de terça-feira (6), momento em que o profissional de saúde dirigia pela Avenida Cauby Sérgio Melo, onde fica a residência da vítima. Ele revela que não costuma trafegar por aquela região, mas nesse dia foi o caminho que tomou. Ao passar por lá, Cristiano se deparou com a irmã de Érica gritando por socorro. Mesmo de folga, ele parou e perguntou o que estava acontecendo.

“Na hora a gente não pensa em outra coisa a não ser salvar a vida da pessoa. Está no nosso sangue isso. Depois que a gente veste a farda do Samu, a nossa mente vai no salvamento, em tentar fazer o bem para alguém e voltar pra casa”, descreveu Cristiano.

A mulher havia caído sentada e ficou parcialmente submersa na água com dejetos. O buraco tem aproximadamente 2 m de largura por 1,5 m de comprimento, e 3 m de profundidade.

“A primeira coisa que fiz foi colocar uma cadeira de balanço que eu vi no pátio para ela poder pisar e sair um pouco mais de dentro da água, que ela tinha até engolido um pouco. Ela tava muito debilitada, mas eu consegui segurar ela. Não sei de onde eu tirei tanta força para puxar ela lá de dentro, mas consegui”, comemorou o socorrista.

Em seguida, ele fez o procedimento de primeiros socorros na mulher e acionou o Samu, que a levou ao Hospital da Mulher Mae Luzia (HMML), pois ela está gestante.

Com a queda, Erica sofreu arranhões nas pernas e nos braços, mas não teve lesões graves. Após avaliação, os médicos informaram que o bebê está bem.

“Fiz contato com a Erica e soube que ela já está na casa dela se recuperando. Graças a Deus, nada grave aconteceu. E depois disso, o que eu sinto é só gratidão a Deus por ter me colocado naquele momento ali e ter dado capacidade de tirar ela daquele lugar, pois não tinha mais ninguém comigo. Então, é uma gratidão imensa, pois foram duas vidas que eu salvei, a dela e a do filho dela. É uma sensação inexplicável, mas muito boa em saber que deu tudo certo”, alegra-se o socorrista.