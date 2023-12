Suspeito morre após trocar tiros com a PM em área controlada por traficantes

Recado de facção mostra domínio do tráfico na área. Confronto ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Da OLHO DE BOTO

Antônio Soares de Sousa Júnior, de 24 anos, morreu em uma intervenção do Batalhão de Força da Polícia Militar do Amapá, na manhã desta sexta-feira (15), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

O confronto ocorreu na Portelinha, região periférica controlada por traficantes de uma facção, após inúmeras denúncias de que criminosos especializados em roubos a residência estariam planejando ações e intimidando populares que por lá passavam.

A PM informou que estava patrulhando pela Avenida José Loureiro de Sena, quando avistou o suspeito subindo a ladeira da via, empunhando uma arma de fogo. A equipe tentou abordá-lo, mas ele correu e se abrigou numa residência. De lá, recebeu os militares a tiros e acabou atingido no revide.

Com o atirador, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi encontrado um revólver calibre 38 e, dentro de uma sacola que estava no interior da casa, foram achadas várias porções de crack.