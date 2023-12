Tendas são retiradas e novo HE de Santana será entregue: ‘vai embora uma parte triste’

Hospital Estadual de Santana será entregue no próximo dia 21, após mais de uma década em obras

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Erguidas para receber pacientes em tratamento contra a covid-19 durante a pandemia, as tendas do Hospital Estadual de Santana (HE) começaram a ser desmontadas nesta terça-feira (19) pelo governo do Estado. O espaço improvisado estava em funcionamento há 3 anos e 7 meses.

As tendas, que após a pandemia passaram a atender pacientes de pequena, média e alta complexidade, abrigava 44 leitos. A estrutura também recebeu a primeira UTI específica para pacientes com a covid. Nos últimos meses, no entanto, as tendas eram motivos de reclamação da população, principalmente durante o período das chuvas.

“Havia aqui a necessidade de melhorias. Não era um espaço adequado. Muitas pessoas sofreram aqui dentro pela falta de estrutura. Hoje é um momento de alegria, porque vai embora uma parte triste de muita dor das pessoas que perderam a vida aqui dentro”, relatou a aposentada Ana Baia dos Santos.

“Existe um simbolismo nesse ato de desmonte das tendas. Por aqui passaram pessoas que perderam a vida, entre servidores e a população em geral. Ou seja, um local de muita dor e sofrimento que dará lugar ao novo complexo hospitalar. Por isso, considero que o espaço foi importante na época do combate da pandemia e que agora está desmontada para um novo momento. É a vitória do povo santanense que irá receber um novo complexo hospitalar”, destacou o governador do estado Clécio Luís.

O desmonte da estrutura era uma das últimas etapas de preparação do novo HE, previsto para ser entregue no dia 21 deste mês. No total, a obra demorou 15 anos para ser concluída e chegou a ficar parada durante vários anos. A obra custou R$ 38 milhões.

“Esse espaço aqui será utilizado como estacionamento. No futuro, existe dentro do plano diretor do hospital uma ideia para que aqui seja construído um prédio administrativo”, afirmou o secretário de Estado da Infraestrutura, David Covre.

Na área onde funcionava o atendimento das tendas, funcionários plantaram um Ipê que será preservado no projeto de adequação para o estacionamento do HE. Na árvore, que deverá se tornar um monumento, está fixada uma placa homenageando os mais de 1.000 pacientes atendidos na pandemia.