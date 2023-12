Trio invade casa e executa homem na frente da esposa

O crime ocorreu na Baixada Pará, no Bairro Pacoval, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de homicídios, investiga o assassinato de um homem que teve a casa invadida por pelo menos três criminosos e foi executado na presença da esposa. O crime ocorreu na noite deste domingo (3), por volta de 23h, na Baixada Pará, Bairro Pacoval, em Macapá.

A Polícia Científica confirmou que Ramon Duarte Freitas, de idade não informada, morreu na hora, ao ser atingido com 4 tiros. A esposa contou aos investigadores que Ramon estava sendo ameaçado de morte, mas não citou nomes e nem soube explicar a possível motivação.

“A vítima já havia comentado com ela que estava sendo ameaçado por um indivíduo, mas não especificou quem seria”, reforçou o delegado Moraes.

Os bandidos fugiram correndo pelas pontes e nenhum deles foi identificado. A suspeita é de execução por acerto de contas. A região é reduto do crime organizado e prevalece a lei do silêncio. As Polícias Militar e Civil fizeram incursões, porém ninguém foi preso.