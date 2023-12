O profeta Isaías, no capítulo 14 de seu livro, narra um advertência sobre o orgulho

Compartilhamentos

Nos templos do Antigo Testamento, o rei, as vezes, se considerava Deus na Terra. Veja o que Deus fala por meio do profeta Isaías, no capítulo 14, sobre o orgulho que nos torna “seres caídos”. Acompanhe a meditação de hoje e tenha uma ótima quinta-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!