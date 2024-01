11 anos depois, ex-secretários acusados de beneficiar empresa são absolvidos

Segundo o MPF, a empresa Amapá Serviços teve contrato renovado verbalmente, em 2012

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O juiz Alex Gouvêia, da 4ª Vara Federal do Amapá, absolveu dois ex-secretários de Saúde e um empresário acusados de contratação irregular. O magistrado não viu provas de dolo, ou seja, o desejo de cometer um crime.

A ação penal contra os ex-secretários Edilson Afonso Mendes Pereira e Evandro Costa Gama, além do empresário Erik Janson Sobrinho Lucena, é referente à renovação do contrato da Amapá Serviços, em 2012. A empresa era responsável pelos serviços de limpeza e asseio da rede hospitalar do Estado, durante o governo Camilo Capiberibe (PSB).

De acordo com o Ministério Público Federal, a renovação teria sido verbal, com dispensa ilegal de licitação, para que a Amapá Serviços continuasse prestando os serviços ao governo do Estado.

Para o magistrado, no entanto, as provas apresentadas pelo MPF não foram suficientes.

“…Apenas apresentou menções sobre possíveis fraudes na licitação pública da Secretária de Saúde do Estado do Amapá (Sesa), embasando a denúncia no parecer da PGE/AP que aponta possíveis irregularidades na contratação da empresa Amapá Serviços”, comentou o juiz.

“Todavia, não apresentou outras provas, nem testemunhas que possam corroborar com suas alegações. Os depoimentos dos acusados em sede policial não demonstraram evidente dolo de fraudar a licitação da Sesa”, acrescentou o juiz federal, ao absolver sumariamente os réus.