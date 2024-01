Adolescente é morto na guerra entre facções

Crime ocorreu no Bairro Jardim de Deus I, periferia de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (8), no município de Santana, a 17 km de Macapá. O homicídio, tratado pela Polícia Civil como execução, ocorreu no Bairro Jardim de Deus I, às 21h, numa área controlada pelo crime organizado.

Pietro Fernando Pinheiro Duarte seguia pela Avenida São João Apóstolo quando foi atacado por dois indivíduos. Eles dispararam várias vezes contra a vítima e depois fugiram a pé, conforme apurou o 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá.

Fernandinho, como era conhecido, foi atingido com cinco tiros, três nos braços e dois no peito. Ele morreu nas proximidades da casa onde morava.

As forças de segurança do Estado fizeram incursões pela região, mas a falta de informações que pudessem elucidar o crime dificultou o trabalho da polícia. Ninguém foi preso. O delegado Rogério Campos, da 1ª DP do município, busca agora identificar os criminosos e saber a motivação do homicídio.

Na manhã desta terça-feira (9), surgiu uma nova pista, que leva a polícia a acreditar que a morte do adolescente está relacionada a uma briga entre duas facções, uma delas considerada a maior do estado e a outra que nasceu no interior, no sul, e se espalhou para outros municípios.

Segundo o apurado até aqui, Fernandinho teria ligação com esta segunda organização criminosa, que teria tentado matar um integrante da facção rival na manhã do último domingo (7) próximo da linha férrea, no Bairro Jardim de Deus 2.

Essa vítima, de nome não revelado pela polícia, sobreviveu ao ataque. Na ocasião, o atirador seria primo de Fernandinho. Por isso, a organização inimiga teria agido ontem para se vingar. Ambas disputam a área do entorno do trilho para domínio do tráfico de drogas.