Adolescente invade casa com idosa e crianças e morre em confronto

Suspeito teria tentado fugir e possível situação com refém evitada pela Rotam

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 17 anos, suspeito de tráfico de drogas e de integrar uma facção criminosa, morreu em confronto com a Rondas Ostensivas Tática Motorizada (Rotam), companhia do Bope, no começo da tarde desta quinta-feira (18), no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

A intervenção aconteceu por volta das 13h, próximo ao Residencial Vitória Régia. De acordo com denúncias anônimas, a região é conhecida por intensa atividade do tráfico. Ao chegar no local, a equipe da PM foi recebido a tiros efetuados por três indivíduos que correram do local.

Um deles, identificado como Abnel Monteiro de Almeida Júnior, tentou se esconder em uma residência, na Rua José de Alencar, onde moram uma idosa e duas crianças autistas. De acordo com o tenente Eliatan, o provável objetivo do suspeito era fazer a família refém mas ele não teve êxito na tentativa e acabou alvejado em nova troca de tiros com os militares.

“A idosa não chegou a avistar ele, que provavelmente a faria de refém. Conseguimos evitar graças a Deus essa ocorrência de crise”, disse o tenente.

Quando o Samu chegou ao local, Abnel já estava sem vida. Com ele foi encontrada a pistola utilizada na troca de tiros e a polícia confirmou que o jovem tinha passagem por roubo.