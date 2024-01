Advogado comandará compras do governo com ênfase para produtos locais

Jorge Pires passa a dirigir a nova Secretaria de Compras, por decisão do governador Clécio Luís

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), fez a primeira modificação significativa na equipe após um ano de mandato, no início da tarde desta quarta-feira (31). Ele também alterou a máquina administrativa. A partir de agora, uma secretaria específica será encarregada de realizar as compras do Estado.

Durante a posse dos novos secretários, numa cerimônia bastante concorrida no Palácio do Setentrião, Clécio explicou que a ideia é ajustar e reoxigenar a estrutura de governo. A mudança que mais chamou a atenção foi a posse do advogado Jorge Pires, o primeiro a comandar a nova Secretaria de Compras, tarefa que antes pertencia à Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Pires já tem experiência neste quesito. Ele desempenhou a mesma função na prefeitura da capital, quando o atual governador era prefeito.

“É vital para o que queremos, que são boas compras com ênfase na economia local, valorizando ao máximo o que empresariado do Amapá pode fornecer ao governo. Muito do que compramos vem de fora”, justificou o governador.

“Vamos primeiro fazer a transição (com a PGE) para não haver quebra de continuidade nos processos, para que em 30 a 40 dias a gente possa estabelecer esse novo modelo. Dentro da PGE os processos são conduzidos por um colegiado de procuradores que têm outras funções. Agora será uma tarefa exclusiva, seremos dedicados a isso”, resumiu o novo secretário de Compras do Estado, que deixa a Secretaria de Planejamento (Seplan).

Novatos e veteranos

Outras mudanças ocorreram sem aumento de espaço para nenhum partido, com destaque para novatos e veteranos. No lugar de Pires, a Seplan passa a ser dirigida por Lucas Abrahão, que vinha administrando a Secretaria de Relações Internacionais.

A Secretaria de Governo (Segov) passa a ser comandada por Carlos Michel, que era o secretário adjunto de Administração (Sead). Na Vigilância em Saúde (SVS), quem assume o posto o epidemiologista Cássio Peterka.

O fisioterapeuta e especialista em reabilitação integrada à neurologia, Charles Marcelo, assumiu a direção do Centro de Reabilitação do Amapá (Creap). A administradora Creuzete Almeida agora dirige o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem); Júlia Conde assume a Escola de Administração Pública (EAP); Rafael Teixeira a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), pasta na qual ele já era o adjunto; e Syntia Lamarão é a nova secretária de Turismo (Setur).