Aeroporto de Macapá foi abandonado, diz senador após novo cancelamento de voo

Randolfe Rodrigues e outras centenas de passageiros passaram a madrugada no aeroporto que estaria "sem condições de operação"

Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) anunciou, na manhã desta segunda-feira (15), que vai denunciar o consórcio que administra o Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre (de Macapá) e pedir o cancelamento da privatização do terminal. Depois de ter mais um voo cancelado, o senador afirmou que o aeroporto de Macapá está abandonado.

Num vídeo gravado às 7h33, o senador explica que deveria ter embarcado para Brasília às 3h, onde participaria de uma agenda da presidência da República.

No entanto, os voos da Azul e da Latam foram cancelados na madrugada, afetando centenas de passageiros. No início da manhã, o avião da Latam pousou em Macapá, mas os passageiros não puderam embarcar por razões técnica, apontou o senador.

“Por ausência de condições de operação do aeroporto, o avião não poderá decolar. Um dos maiores desrespeitos que eu já vi nas privatizações do país. O aeroporto de Macapá foi privatizado junto com de Belém. O daqui foi dado como brinde. A empresa NOA sequer mantém gente aqui para manutenção. Absurdo não só comigo, como centenas de passageiros”, disse.

Randolfe afirma que os cancelamentos por motivos operacionais têm sido frequentes há várias semanas.

Ele adiantou que vai representar contra a NOA na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de pedir que a Advocacia Geral da União (AGU) ajuíze uma ação pelo cancelamento da concessão da empresa em Macapá e Belém.