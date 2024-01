Agredida a tapas em curso de formação, soldado teve dente quebrado

Caso ocorreu em junho de 2022 durante curso da Força Tática, mas só agora virou denúncia do MP

Por SELES NAFES

Um soldado e quatro oficiais da Polícia Militar do Amapá estão sendo processados pelo Ministério Público, acusados de agressão física (no caso do soldado) e omissão (os oficiais). De acordo com a denúncia, uma policial foi agredida duas vezes com tapas no rosto, durante um curso de formação de um batalhão de elite da PM.

O crime teria ocorrido no dia 17 de junho de 2022, durante o IV curso da Força Tática. Os alunos participavam de um exercício no Bairro da Fazendinha, em Macapá, quando uma das policiais sofreu um tapa no rosto.

A agressão teria sido desferida por um soldado instrutor. Segundo o processo, a policial relatou que procurou o soldado para dizer que tinha percebido que estava sendo submetida a “tratamento distinto dos demais militares, incluindo exercício mais intensos”.

A policial afirma que ouviu como resposta que ela só continuava no curso por ser esposa de um capitão da PM.

Em seguida, todos os alunos foram vendados e receberam ordens para deitar no chão. Foi quando a soldado levou o segundo tapa no rosto.

Ao perceber que um dos dentes estava quebrado, ela procurou um oficial e foi levada para a ambulância que dava suporte ao curso, onde ela foi atendida e depois levada ao Hospital de Emergência com uma luxação na mandíbula.

A soldado também foi submetida a exame de corpo de delito, e decidiu levar o caso ao Ministério Público alegando que nenhuma providência foi tomada pelos oficiais para disciplinar o instrutor que a agrediu.

Estão incluídos na denúncia, assinada pelo promotor Thiago Diniz, um tenente-coronel, um major, um capitão e o soldado agressor. Também estão arroladas cinco testemunhas da vítima, incluindo soldados e oficiais.

A denúncia ainda não foi aceita pela justiça.

O Portal SN procurou a assessoria de comunicação social da Polícia Militar do Amapá, e aguarda retorno.