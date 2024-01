Amapá investiga morte de paciente por dengue hemorrágica

Unidade onde morreu o jovem de 25 anos que tinha dengue. Doença evoluiu e gerou um choque hipovolêmico

Por SELES NAFES

Autoridades de saúde do Amapá investigam a morte de um paciente no Hospital de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (10). A morte foi confirmada pelas secretarias Estadual e Municipal de Saúde, mas ainda é preciso confirmar a causa exata do óbito.

Até agora, foi confirmado apenas que o paciente do sexo masculino, de 25 anos, tinha dengue, e que a doença evoluiu para uma hemorragia grave.

“Nosso coordenador (de Vigilância em Saúde) foi informado pela direção que o paciente morreu devido a um choque hipovolêmico (quando há perda significativa de sangue), mas não sabemos se o paciente tinha alguma comorbidade, já que era um paciente do hospital estadual”, explicou a secretária de Saúde de Oiapoque, Jarlene Silva.

A secretária de Saúde do Amapá, Silvana Vedovelli, informou que o caso está sendo investigado, mas que o exame que determinará a causa da morte ficará pronto apenas em sete dias.

Há uma diferença entre dengue hemorrágica e dengue com complicações hemorrágicas. É isso que o exame vai diferenciar.

“Está sendo investigado pelo Lafron (laboratório de fronteira), que colheu material para o exame”, explicou Vedovelli.