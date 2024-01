Amapá mantém alerta de fortes chuvas no fim de semana

Em Macapá, o volume esperado é de 20 e 70 mm

O estado manteve o alerta para possíveis chuvas fortes em algumas regiões do estado neste fim de semana, após chuvas moderadas nesta sexta-feira (5). Na capital, o volume esperado é de 20 e 70 mm. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Segundo, a previsão do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), no sábado, podem haver chuvas variando de moderada a forte.

Chuvas, de intensidade muito forte a extrema, devem ocorrer sobre os municípios de Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Cutias e Itaubal, com acumulados variando entre 70 e 200 mm. Existe também a possibilidade média das fortes chuvas se estenderem à região metropolitana de Macapá.

Já no domingo, a previsão é que a intensidade diminua, variando de leve a fraca, e acumulados entre 2 mm e 12 mm no estado como um todo.

Chuvas de intensidade fraca a moderada podem ocorrer sobre Macapá, Santana, Mazagão e Itaubal, com acumulados variando entre 11 e 25 mm, e devem vir acompanhadas de ventos fortes e trovoadas, principalmente próximo ao Rio Amazonas.