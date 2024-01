Aniversário de Macapá: Primeiras imagens da Praça Povos são reveladas

Comemorações do aniversário da capital acontecerão em 3 dias de programação. Confira.

Da REDAÇÃO

Durante o anúncio da programação oficial do aniversário de 266 anos de Macapá, o prefeito da capital, Dr. Furlan (PODE), mostrou, por vista aérea, as primeiras imagens da Praça Povos Meio do Mundo. A obra será entregue no dia 4 de fevereiro, e fica localizada ao lado do monumento Marco Zero. Assista.

As comemorações do aniversário da capital acontecerão em 3 dias de programação. Serão mais de 30 apresentações de artistas locais, uma maratona esportiva com 18 horas, a tradicional Missa em Ação de Graça na Catedral São José e bolo de 50 metros.

Além da inauguração da Praça Povos Meio do Mundo no dia 4, ocorre e o show nacional do grupo Pixote, na Praça do Barão.

Praça Povos Meio do Mundo

O novo espaço público foi construído em homenagem aos povos indígenas, negro, cabloco e ribeirinho na Rodovia Josmar Chaves Pinto, na área próxima ao Marco Zero do Equador e ao Parque do Meio do Mundo (em obras).

Na inauguração do da praça haverá a apresentação dos grupos Marabaixo do Pavão, Marabaixo do Daniel, Marabaixo Herdeiros da Tradição, Marabaixo Dica Congó, Marabaixo Estrela Do Renascer e Marabaixo São Benedito Do Coração.