Aos 81 anos, morre o pioneiro do setor madeireiro Heráclito Costa

O empresário estava internado havia uma semana no Hospital São Camilo

Um dos primeiros moradores do Bairro do Buritizal e pioneiro do setor madeireiro, faleceu nesta quinta-feira (19), depois de passar uma semana internado na UTI de um hospital privado, com complicações cardíacas e renais.

A saga de Heráclito Mendes da Costa, 81 anos, começou há 56 anos, em 1968, quando num barco à vela, deixou a cidade de Afuá (PA) com destino à Macapá, acompanhado da esposa Luzair e os filhos Lucivaldo, Ronaldo e Heraldo. Se estabeleceram no recém-criado Bairro do Buritizal, onde nasceram outros sete filhos: Leidelene, Edinaldo, Lenildo, Elienaldo, Renivaldo, Renilda e Heráclito Júnior.

Trabalhou como mestre de obras, carpinteiro, apontador, até montar seu pequeno comércio de madeiras em sociedade com o cunhado Manoel Nascimento. Depois seguiu de forma autônoma e do seu trabalho como madeireiro, garantiu o sustento dos filhos e netos.

Envolvido com as atividades religiosas, se tornou pastor evangélico e ajudou na construção da Catedral da Assembleia de Deus, projeto que durou mais de 20 anos. Embora com pouco escolaridade, nos anos 70 tornou-se voluntário do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), e incentivou todos os filhos a concluírem uma graduação.

Em 2016, perdeu a primeira esposa para o câncer e anos depois resolveu constituir novo matrimônio com a massoterapeuta Tereza Sicçu. Se orgulhava da família numerosa, dos mais de 40 netos e mais de 10 bisnetos.

No setor empresarial foi dirigente do Sindicato dos Madeireiros, conselheiro do SESI/SENAI e membro-fundador da Federação das Indústrias do Amapá (FIEAP). Em 2018 recebeu o título de Cidadão Macapaense em em 2024 receberia o título de Cidadão Amapaense, aprovado há alguns anos mas não entregue em razão da Pandemia.

Condolências

O governador do Estado, Clécio Luis, a presidente da Alap, deputada Alinny Serrão, e o presidente do TJAP, desembargador Adão Carvalho, além do ministro de Estado Waldez Góes, emitiram notas de pesar.

O velório do pioneiro Heráclito Costa acontece na Igreja Assembleia de Deus e o sepultamento será no Cemitério São José, no sábado (20), às 17h.