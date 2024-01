Após 500 novos casos de covid, Dorinaldo faz alerta sobre pacientes não vacinados

Amapá enfrenta maior escalada da doença desde o fim da pandemia

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Depois da confirmação de mais de 500 novos casos de covid-19 no Amapá, na maior escalada da doença desde o fim da pandemia, o deputado federal e ex-superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia (PDT), fez um alerta para a quantidade de pacientes infectados que ainda não tinham sido vacinados.

De acordo com o parlamentar, a nova onda da doença vem atingindo até crianças menores de cinco anos, que estão enfrentando a forma mais agressiva da doença. As internações também voltaram.

“É preciso entender que o inverno amazônico é propício para essa elevação. Vacinação é importante, cuidado é importante”, enfatizou.

Malária

A preocupação é também com a malária. Dorinaldo destinou R$ 2 milhões para aquisição de insumos para combate à endemia. O governo federal reconheceu, na última segunda-feira (8), a situação de emergência para sete municípios do Amapá, devido ao aumento considerável de casos. A lista tem Oiapoque, Macapá, Porto Grande, Santana, Mazagão, Calçoene e Pedra Branca do Amapari.

“Pra quem é da Amazônia não sabe como é essa chaga. Uma criança que tem duas, três malárias, lamentavelmente tem dificuldade de aprendizado”, informou.

Em 2022, foram notificados 2.798 casos; em 2023, 4.726. O aumento foi de 89,8%.