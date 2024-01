Após 8h de operação, nova imagem de Santa Ana é substituída

Translado e fixação da obra mobilizaram equipes da prefeitura neste sábado (13)

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma operação complexa que durou mais de oito horas terminou com a fixação da nova imagem da padroeira de Santana, neste sábado (13), município da região metropolitana de Macapá

No dia 7 de dezembro, a antiga estátua de Santa Ana foi retirada da entrada do município, onde começa a Rodovia Duca Serra e inicia a Avenida Santana.

Ontem, a operação iniciou por volta das 8h e só terminou no fim da tarde. A nova imagem foi construída na área da Igreja São Paulo Apóstolo, a menos de um quilômetro do local da fixação. Foram necessários dois guindastes para a atracação da estátua que foi levada numa carreta. Foram necessários 35 homens nos cuidados para realizar os trabalhos.

Durante o transporte da imagem, agentes de trânsito interromperam o tráfego em esquinas por onde a carreta passava. A nova imagem de Santa Ana foi moldada por um artista maranhense, possui 7 metros, pesa 14 toneladas e demorou 2 meses para ser concluída.

Segundo Anderson Almeida, secretário de Obras de Santana, o aparato de segurança e logística foi necessário para evitar qualquer tipo de acidente e evitar avarias.

“Desde dezembro de 2023 já vínhamos estudando uma maneira para fixar a nova imagem. A rotatória onde é o espaço de Santa Ana passou por revitalização e paisagismo até esse momento agora. A estátua está fixada e agora vamos planejar a reinauguração” destacou Almeida.

Com 90% dos trabalhos concluídos no local, ainda não há uma data para a reinauguração do espaço. A antiga imagem passará por restauração e será levada para a Ilha de Santana onde um monumento deverá ser erguido.