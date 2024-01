Após correr para padaria, suspeito morre em confronto com o Bope

Maurício Picanço Ribeiro, o 'Cego' teria a função de matar rivais de facção

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito que tinha passagem por tráfico de drogas morreu ao confrontar uma equipe do Bope, na noite deste domingo (21), no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá. O tiroteio entre o Grupo de intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e Maurício Picanço Ribeiro, o ‘Cego’, de 23 anos, ocorreu por volta de 19h, na Rua Emílio Médici, nas proximidades da Ponte do Baleia, local de intensa comercialização de drogas.

O tenente Paulo Azevedo, comandante da 4ª companhia , confirmou que ‘Cego’ era faccionado e tinha a função de matar rivais.

As informações obtidas pela polícia indicavam que ele estaria armado e transitando de bicicleta pela região.

Na chegada da polícia ao local, os militares disseram que o suspeito correu e adentrou uma padaria, de lá, passou a disparar contra a patrulha, o que resultou em revide e, consequentemente, na morte do atirador, que empunhava um revólver calibre 32, com cinco munições, duas delas deflagradas.