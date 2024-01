Após dez anos, Carnaval do Povo retorna neste domingo

Serão quatro domingos de festa no Centro de Macapá

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O tradicional encontro do ‘Carnaval do Povo’ na Praça da Bandeira retorna após dez anos. O evento terá hits clássicos do carnaval dos anos 80 e 90 conduzidos pela Banda Placa. A programação inicia neste domingo (21), com bailes para crianças e idosos.

O evento faz parte das comemorações do Amapá 80 anos e resgata as tradições das carnavalescas nas ruas com um repertório de bailes abertos à população. De acordo com Carlos Augusto Gomes – o Carlitão, um dos fundadores da Banda Placa, o Carnaval do Povo sempre foi um projeto de inclusão, que acolhe a todos, em especial aqueles que não possuem condições financeiras de ir a um baile ou comprar uma fantasia para desfilar em escolas de samba.

“O Carnaval do Povo se transformou, durante os longos anos que passamos na Praça da Bandeira, em uma ferramenta de inclusão social para a comunidade amapaense. A nossa expectativa é que a tradição vai continuar com um público mais adulto com a base desses longos anos. Também queremos criar uma nova demanda com essa juventude, que vai ter a oportunidade de ver como fazíamos o carnaval nos anos 80”, afirma Carlitão.

O projeto foi criado em 1984 após a iniciativa dos fundadores Carlitão e Álvaro Gomes. Naquele tempo, como uma brincadeira montaram o som da banda no coreto da Praça da Bandeira, na Avenida FAB. Desde então, passaram a fazer parte da história do estado. A programação é organizada pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos do Amapá (Liba) com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A banda composta por 14 músicos começou a ensaiar no início de janeiro e continua até o sábado (20), com um repertório com músicas clássicas do período carnavalesco e as autorais que marcaram época. Para o músico e compositor Álvaro Gomes, o evento é diversão garantida com apresentação guiada por instrumentos como guitarra, saxofone, trompete e teclado.

“Começamos cedo, é um espaço para todos, Queremos levar para o público a mesma diversão que temos nos ensaios. No último dia, estaremos ao lado de Brenda Melo e Silmara Lobato, que trarão suas vozes femininas para tomar conta do show”, ressalta Álvaro.

A partir das 18h deste domingo (21), a programação começa com o grupo Chocolate com Pipoca, com o festejo da Banda Placa às 19h. No dia 28 de janeiro, o Bloco Infantil dos Máscaras vem direto de Mazagão Velho contagiar as crianças no fim início da noite. No primeiro domingo de fevereiro (4), é a vez do Carnaval de Rua dos grupos da terceira idade. Na noite do dia 11, Brenda Melo, Deize Pinheiro e Silmara Lobato emprestam suas vozes para o encerramento do Carnaval do Povo junto com a Banda Placa.