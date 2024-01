Após quase 40 dias de incêndio, Detran não recebeu nenhum pedido de indenização

Incêndio ocorreu no dia 29, quando 190 veículos foram atingidos. No entanto, proprietários não se interessaram

Por CAROLINA MACHADO

Os proprietários dos veículos atingidos pelo incêndio ocorrido no dia 29 de novembro de 2023 no pátio do Detran, localizado no Bairro Coração, na zona oeste de Macapá, ainda não procuraram a instituição para solicitar a indenização. No local, aproximadamente 190 veículos foram atingidos pelo fogo.

A direção do Detran acredita que a falta de interesse dos proprietários em reaver os veículos seja porque eles são de baixo valor.

“Não tivemos nenhuma procura durante esse período. Até porque a gente estava diante de um local onde a gente tem os veículos com maior tempo de pátio e que, por conta desse tempo, os veículos que estão lá, além de muito depreciados e considerados inservíveis, há também a depreciação do valor na tabela FIPE”, avaliou o capitão Rorinaldo Gonçalves, diretor do Detran.

Para que os proprietários dos veículos atingidos pelo incêndio recebam a indenização, os proprietários devem primeiramente pagar todas as despesas de curral, de pátio e fazer todo o procedimento normal de retirada do veículo. Em seguida, será feito um levantamento para verificar se o veículo foi queimado e se cabe indenização ou não.

No pátio do Detran do Bairro Coração, há aproximadamente 4 mil veículos que foram apreendidos por documentações atrasadas e infrações no trânsito. A maioria deles, segundo Gonçalves, está no local há mais de dez anos.

O Detran também aguarda a conclusão da perícia para saber o que causou o sinistro. Mesmo assim, o diretor da instituição acredita que a origem tenha sido num terreno baldio localizado ao lado do pátio.

“Mas estão sendo feitas as vistorias para que a perícia seja concluída. Essa vistoria faz o levantamento do veículo de um por um. Aí a perícia pega o resultado da vistoria para contribuir no laudo do perito. Além disso, está sendo feita uma investigação da Polícia Civil que vai apurar se o incêndio foi criminoso ou não. Mas acredito que ainda nesse primeiro semestre do ano tenhamos o resultado final”, concluiu.