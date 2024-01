Após super demanda e instabilidade, site da pré-matrícula normaliza

Serviço chegou a ter 19 mil acessos ao mesmo tempo. Pré-matrículas iniciaram hoje para as redes estadual e municipal, além do Ensino de Jovens e Adultos (EJA)

Por CAROLINA MACHADO

O site disponibilizado para a pré-matrícula dos alunos da rede estadual apresentou instabilidade nesta terça-feira (23), quando iniciou o período de inscrições. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), o portal chegou a registrar 19 mil acessos simultâneos.

A pré-matrícula é voltada para os ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições e as confirmações podem ser feitas até o dia 26 de janeiro no site escolapublica.ap.gov.br/portal_matricula/chamada_escolar.

No total, são disponibilizadas mais de 26 mil vagas para os estudantes da rede estadual.

A Seed informou que uma equipe responsável pela manutenção técnica do site estava atuando para restabelecer o funcionamento do sistema, e que a população pode procurar a secretaria ou até as escolas estaduais, presencialmente, ou tirar dúvidas no canal de WhatsApp de número (96) 98122-6576 das 8h às 18h. À noite, o site estava funcionando normalmente.

Rede Municipal

Na rede municipal, a pré-matrícula poderá ser feita no site https://macapa.ap.gov.br/prematricula2024/ até o dia 25 de janeiro. Na ocasião, poderão se inscrever os estudantes da Educação Infantil (Pré-escola: 1º e 2º períodos), Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (1ª a 4ª fase). A efetivação da matrícula ocorre de 23 a 26 de janeiro, por meio da entrega presencial dos documentos do aluno na escola pretendida.

No total, são ofertadas mais de 10 mil novas vagas para os estudantes de Macapá. Em caso de dificuldade, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou diversos números de atendimento via WhatsApp.

EJA (96) 99152-7141 (Geral) / (96) 98423-4189 (Zona Norte) / (96) 98401 6883 (Zona Sul);

Educação Infantil – pré-escola (96) 984234184;

Creches (96) 99179-2751.

Os atendimentos são feitos das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar documentos como Certidão de Nascimento, RG e CPF do estudante e responsável, comprovante de residência, cartão do SUS, cartão ou declaração de vacina atualizado.

As escolas com matrícula presencial são EMEF Fortaleza, EMEF Cacilda Vasconcelos

EMEF Caetano Tomaz, EMEF Goiás, EMEF Quilombola Velho Chico, EMEF Joanna Santos, EMEI Janice Melo Palmerim

e EMEI Luzia Costa. O horário de atendimento presencial é das 8h às 12h e das 14h às 17h.