Após tentar furtar igreja, suspeito é baleado pela PM

Acusado foi ferido e preso no Bairro Santa Inês, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um suspeito de tentar furtar uma igreja foi baleado e preso pela PM do Amapá, no começo da madrugada de ontem (4). O crime ocorreu por volta 1h, na Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, da Rua André Oliveira Costa, Bairro Santa Inês, zona sul de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), moradores relataram que dois criminosos foram descobertos na igreja e a polícia foi chamada. Quando duas equipes, do Bope e do 1º Batalhão, chegaram, os suspeitos começaram a pular vários quintais para tentar fugir.

Ao entrar em um beco que dava acesso para uma das casas, a equipe se deparou com um dos indivíduos, que estava com uma faca e teria ido para cima dos policiais. Ele foi baleado em uma das pernas.

Identificado como Brenno Mendes, ele foi levado até o Hospital de Emergência do Centro. Após atendimento médico, ele foi liberado e apresentado no Ciosp do Pacoval.