As batalhas e sonhos de Gisele

Mãe solo de quatro filhos, Gisele busca ajuda enquanto cuida da própria saúde

Por IAGO FONSECA

A diarista Gisele Mendes de Sousa, de 30 anos, está em desespero. Acometida por câncer no ânus e sem condições de trabalhar, tratou a doença por dois anos em Belém, no Pará, até alcançar a tão esperada cura. Agora, o câncer voltou mais agressivo e Gisele iniciou uma corrida contra o tempo para ajudar seus quatro filhos.

Sem conseguir andar, a mulher se preparava para a remoção da bolsa de colostomia após um ano e quatro meses, porém, a batalha ainda não havia terminado. Após sofrer um AVC no início de janeiro, mais nódulos foram identificados nos pulmões, barriga e dedos das mãos.

Sua história já foi contada no Portal SelesNafes.com. Em novembro de 2022, a família só tinha água na torneira em um quarto alugado e pedia apoio para se alimentar. A situação não melhorou. Hoje, Gisele está internada na Unidade de Alta Complexidade Oncológica (Unacon) do Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima, no centro de Macapá.

“Operei pela primeira vez em setembro de 2022, foi quando colocaram a bolsa. Retornei para Macapá em outubro do ano passado. De lá para cá estou com uma pneumonia que nunca sara. Estou passando por essa fase ruim, temo pela minha vida e dos meus filhos. Se Deus precisar de mim quero deixar tudo ajeitado para eles”, conta Gisele.

Com as dificuldades financeiras e de saúde, a família foi separada. Sara, de 6 e Ana de 4 anos, vivem sob cuidados da avó Maria Herundina, de 55 anos. A filha Gabriele, de 13 anos mora com o pai, no estado do Mato Grosso, enquanto Gabriel, de 16 anos, busca trabalho em Macapá e cuida da casa de Gisele no Bairro Congós.

“Um tempo atrás me deram ajuda, consegui comprar minha casa. Minhas filhas ficavam jogadas na casa de um ou outro. Hoje meu filho está em situação vulnerável. Não tem emprego. Antes tínhamos planos de montar uma lanchonete, ele sabe fazer chapas e hamburguers”, revela.

Diante do retorno do câncer, Gisele teve que abandonar o emprego de diarista. Com dificuldades, começou a sobreviver com os filhos através de doações e das vendas de café da manhã feitas pelo padrasto. É assim nos últimos dois anos.

“Ela não pode andar desde o AVC, está muito debilitada. Quando ela adoeceu já não podia nem sentar. Tinha noite que ela não dormia, ficava a noite toda de joelho na cama”, conta a mãe Herundina, emocionada. “Não é fácil, a gente está vendo ela desse jeito, a gente não pode fazer nada, tenho muita fé para ela ser curada, para cuidar das meninas dela, elas sentem muita falta”, completa.

Em constante sofrimento, a preocupação de Gisele é com os custos de locomoção da irmã que a acompanha no hospital e, principalmente, a alimentação dos filhos. Os médicos afirmam que é necessária a melhora do quadro de pneumonia para iniciar a quimioterapia, explica Gisele.

Para receber doações, Gisele Sousa disponibilizou o telefone 96 98436-5170 (WhatsApp). Doações financeiras podem ser feitas na chave Pix [email protected], também em nome de Gisele Mendes de Sousa. A mãe Herundina disponibilizou o endereço Avenida Lua, 1636, Bairro Marco Zero, para recebimento de cestas básicas.