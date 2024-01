Áustria visa quatro parcerias com o Amapá, diz embaixador

Encontro do Estado com embaixadores foi oportunidade de articulação tendo em vista a COP30, em Belém

Da REDAÇÃO

Durante a recepção ao governador do Amapá, Clécio Luís (SD) em Brasília, o embaixador da Áustria, Stefan Scholz, anunciou que pretende firmar parceria para desenvolver quatro projetos bioeconômicos com o estado.

A reunião foi promovida na última quinta-feira (25) pela Embaixada da Áustria e teve o Amapá como protagonista. Na ocasião, 38 diplomatas de países que atuam no Brasil realizaram tratativas com o Governo do Estado. O objetivo é dar visibilidade ao estado, que integra a Amazônia, que será destaque da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, no Pará.

“A Áustria está agora buscando quatro parcerias com o Amapá. Da articulação do direito das comunidades pobres ao planejamento urbano sustentável. Sobre produtos inovadores e no setor de energia renovável, além do desenvolvimento do modelo de manejo florestal e de negócios, já executado no Amapá”, destacou o embaixador austríaco.

Scholz disse ainda que, com a COP Belém, é preciso dar aos outros estados da Amazônia a oportunidade de apresentar suas próprias estratégias para uma economia verde.

“Precisamos envolver toda a região se quisermos ter sucesso e, para que a transição energética aconteça, precisamos de parcerias nacionais e internacionais”, enfatizou o embaixador.