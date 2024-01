Aviões têm dificuldades para pousar em Macapá

Condições do clima atrapalham aterrissagens no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre.

Por CAROLINA MACHADO

O voo AD4427 da Azul Linhas Aéreas, que saiu na última sexta-feira (12) de Belém com destino a Macapá, não pôde pousar na capital amapaense devido às fortes chuvas que caíam sobre a capital amapaense por volta das 17h45, horário em que a aeronave aterrissaria.

O fato pôde ser acompanhado pelo aplicativo FlightRadar, que registrou o percurso da aeronave, a qual sobrevoou por mais de uma hora sobre a cidade com o objetivo de pousar.

Após diversas tentativas sem sucesso, a aeronave, um Airbus A320, teve que retornar à capital paraense.

O procedimento é seguro tento em vista que as aeronaves são abastecidas com combustível extra para casos de imprevistos, como a necessidade de alternar para outra cidade, que é o pouso em um outro local do que anteriormente definido no plano de voo.

Se o avião pousasse, ele seguiria para Belém por volta das 18h25, o que não ocorreu por ter sido cancelado devido às condições meteorológicas. Os passageiros que iriam neste voo [de 18h25] tiveram que ficar em Macapá.

Para casos como esses, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) prevê na Resolução 400/2016 que em caso de cancelamento, a companhia aérea tem o dever de dar ao menos três opções ao passageiro: reacomodação em outro voo, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte.

A Azul Linhas Aéreas foi procurada para falar sobre o que foi feito pelos passageiros, mas até o fim da reportagem não obteve resposta.

Ainda ontem, antes voo AD4427, uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) enfrentou os mesmos problemas, mas conseguiu pousar na pista do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre.