Balneário da Fazendinha será revitalizado

Na praia localizada na zona sul de Macapá serão construídos 11 quiosques, jardim, bancos, decks e píer de contemplação.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O balneário da Fazendinha vai receber uma revitalização completa. Nesta quarta-feira (3), o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assinou a ordem de serviço que autoriza o início da obra.

No local, serão construídos 11 quiosques, três banheiros, jardim, bancos, decks e píer de contemplação, estacionamento, paisagismo, calçamento com acessibilidade.

Além disso, a rua da Praia da Fazendinha será alargada e receberá nova pavimentação asfáltica. No total, a área construída será de 7.351,35 metros quadrados.

Segundo o Dr. Furlan, com a obra, os empreendedores e o turismo no local poderão ser impulsionados.

“A Fazendinha é um local muito importante para Macapá e, sem dúvidas, esse lugar vai ficar mais moderno e, com isso, vai gerar mais empregos e renda para a população”, afirmou o prefeito.

O empreendedor Joelson Gonçalves conta que se sente animado com a obra. Para ele, os empreendedores serão beneficiados com mais vendas.

“A gente tá muito feliz com esse projeto pra cá pra Fazendinha. Creio que esse lugar vá ficar muito lindo e quem sabe até seja conhecido em vários lugares fora do Estado. Por tudo isso, estamos crentes que vamos vender mais e que isso vá melhorar muito a economia local”, afirmou o empreendedor.

A obra foi orçada em R$ 8.811.982.36. O recurso é de Emenda Parlamentar do deputado Vinícius Gurgel com a contrapartida do Tesouro Municipal. A previsão é que a obra seja concluída em 240 dias.