Bloco de sujos “A Banda de Santana” sai no domingo de Carnaval

Tradicional agremiação presta homenagem a pioneiras do município de Santana

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Completando 14 anos de existência em 2024, considerado um dos blocos de sujos mais tradicionais, “A Banda de Santana” percorrerá as ruas e avenidas no domingo de Carnaval. A agremiação do município de Santana, que fica a 17 km de Macapá, prestará homenagens novamente a duas pioneiras da cidade com bonecas gigantes.

A entidade carnavalesca tem roteiro de cerca de 5 km que finaliza com a passagem do bloco pelo corredor da folia. “A Banda de Santana”, foi inspirada e idealizada por Magna Luz, quando a mesma produzia seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e teve ainda como inspiração o bloco “A Banda” de Macapá. Como características, possui a irreverência dos foliões homens que se fantasiam de mulheres.

Além da irreverência e descontração, anualmente “A Banda de Santana” presta homenagens a Dona Tarcisia e a Vó Guimar. Duas importantes matriarcas de famílias tradicionais do município e que eram apaixonadas pelo carnaval de rua. A homenagem vem em forma da confecção de bonecas gigantes que medem cerca de 3 metros de altura, com estruturas feitas a base de ferro, cetim e isopor. As bonecas são montadas por familiares.

“Foram duas matriarcas que gostavam muito de Carnaval. A dona Tarcisia era mãe de duas amigas (Tuca e Mazda) que gostavam muito de carnaval. Uma pioneira da nossa cidade e decidi prestar essa homenagem. A dona Guimá, era minha mãe que era uma mulher sensacional e passou para filhos e netos esse amor pelo bloco”, afirmou Magna Luz.

Ainda como parte da programação, estão previstas a distribuição do famoso caldo tira ressaca, que acabou também se tornando marca do bloco. A concentração para a saída da “Banda de Santana”, inicia às 13h, com previsão de saída às 16h. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas participem da levada.

“Em 2018, mais de 8 mil pessoas participaram do bloco. Acredito que este número aumente”, finalizou Magna.