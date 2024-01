Caminhão da Equatorial tomba em estrada com lama

Todos os funcionários estão em segurança, segundo a empresa

Por IAGO FONSECA

Um caminhão de uma empresa parceira da CEA Equatorial tombou em uma área de mata após deslizar em uma estrada de terra na terça-feira (23). Sob chuva, quatro funcionários estavam no veículo no momento do acidente e foram encaminhados sem ferimentos até Macapá, de acordo com a empresa.

A equipe estava a caminho da comunidade do Maracá para um trabalho de construção de rede quando o caminhão munk, equipado com guindaste e utilizado em operações rotineiras, perdeu o controle em um trecho no Km 7 da BR-156. Assista.

Em nota, a CEA Equatorial afirma que a área é de difícil acesso e que os colaboradores receberam assistência da distribuidora e da empresa parceira.

Confira a nota na íntegra

“A CEA Equatorial informa que tomou conhecimento sobre o acidente que aconteceu nesta terça-feira, 23, envolvendo um veículo com funcionários de uma empresa parceira da distribuidora e que está prestando toda a assistência necessária.

No momento do acidente quatro trabalhadores estavam no veículo que tombou no trecho da estrada de difícil acesso, na altura no Km 7 do Maracá. Todos passam bem e não apresentam qualquer ferimento. A CEA Equatorial juntamente com a empresa parceira seguirão dando suporte aos colaboradores que foram encaminhados à capital, Macapá”.