Cantora Dani Li morre após cirurgia estética

Por CAROLINA MACHADO

Morreu na tarde desta quarta-feira (24) a cantora afuaense Dani Li. O dançarino da cantora, Michel Almeida, confirmou ao Portal SN que o falecimento ocorreu por complicações após uma cirurgia estética. Ela estava internada em um hospital no estado do Paraná.

Dani Li ficou conhecida pela canção “Eu sou da Amazônia”, composta pelo cantor Osmar Júnior. Abalado com a notícia, Osmar lamentou o falecimento e afirmou que a cantora estava com a carreira em ascensão.

“E uma das minhas músicas de mais sucesso foi parar no Programa do Ratinho. Era uma pessoa que tinha muita vontade de me ver reconhecido no território nacional como um grande compositor da Amazônia, e ela é muito parceira, muito minha amiga”, resumiu ele.

Osmar revelou que o primeiro nome artístico dela era “Dani Furacão”.

“E eu troquei o nome dela pra Dani Li e dei uma música pra ela que acabou por se tornar a música de mais sucesso dela. Ela era a grande promessa da música amapaense. Eu creio que ela foi fazer essa cirurgia para melhorar um pouquinho, para ver a nova etapa da carreira dela e, infelizmente, Deus quis assim. Mas fica aí, sabe, esse recado, esse cuidado com as pessoas ao ir fazer procedimentos cirúrgicos por estética, essas coisas aí”, acrescentou.

Dani Li começou a carreira se apresentando em shows de calouros em Afuá (PA), e aos 17 anos passou a integrar a Banda Sensação, já em Macapá. Ela era moradora do Bairro do Trem, próximo da tradicional Praça Floriano Peixoto.

A empresa DL Produções, que representava a cantora, chegou a fazer um comunicado esta semana afirmando que Dani tinha sido submetida a uma cirurgia no último dia 19, e que seguia internada. Numa nota, a empresa pediu orações pela recuperação da artista.

Até o fechamento da matéria, não houve divulgação sobre o local do velório e sepultamento da cantora.