Carreta cai em barranco na BR-156

Veículo estava carregado com tijolos; PRF enviou equipe de Oiapoque para o local

Da REDAÇÃO

Uma grande carreta despencou em um barranco na BR-156, a cerca de 80 km de Oiapoque, município a 590 km de Macapá.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal baseada em Oiapoque foi deslocada até o local do acidente, mas até as 17h não havia informações oficiais mais detalhadas sobre o acidente. A PM confirmou a ocorrência no fim da tarde.

Um motorista gravou um vídeo que circula em grupos de mensagens mostrando que o veículo estava carregado com tijolos milhares de tijolos. A pista está bastante escorregadia, num trecho que tem mais de 100 km sem asfalto, entre Oiapoque e Calçoene.

O caminhão trafegava no sentido Macapá/Oiapoque, e teria tombado na altura da comunidade do Primeiro do Cassiporé, ainda no município de Calçoene.

Pelo posicionamento do veículo, é possível entender que ele invadiu a contramão até cair no barranco. O motorista que gravou o vídeo relata que não houve mortes.