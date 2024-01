Casal que ostentava luxo enviou 300kg de drogas ao AP, diz polícia

Amapaenses lideravam organização criminosa que atuava em cinco estados

Um casal amapaense que ostentava nas redes sociais uma vida luxuosa, com veículos de grande porte e viagens frequentes, na verdade liderava uma organização criminosa que, somente no ano de 2023, enviou mais de 300kg de drogas ao Amapá. As informações são da Polícia Civil que deflagrou nesta terça-feira (23) a “Operação Pentágono” que prendeu 13 pessoas em cinco estados, sete delas, uma mulher e seis homens, no Amapá.

A PC-AP não divulgou os nomes dos integrantes presos do grupo, mas o Portal SelesNafes.com apurou que o casal, que foi preso pela manhã no Amazonas, são Robson Ferreira Sales Júnior, o “Gordinho” de 31 anos, e Laila Jaqueline de Carvalho, Pereira, de 33 anos.

“A droga vinha do Amazonas para cá. Esse grupo se espalhou pelo Brasil. Eles compravam as drogas dos países fronteiriços, como Colômbia e Bolívia, e enviavam de embarcações pra cá. Faziam a distribuição para pontos de revenda como esse que fechamos hoje”, explicou o delegado Estéfano Santos, titular da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE). Assista.

A investigação iniciou há seis meses e monitorou a atuação do grupo criminoso. Foram executados também mais 20 mandados de busca e apreensão e um mandado de sequestro de bens, além do bloqueio de diversas contas bancárias.

Durante as ações, desenvolvidas além do Amapá nos estados do Pará, Amazonas, Goiás e Santa Catarina, armas de fogo, munições drogas e dinheiro também foram apreendidos. A operação ocorreu de forma conjunta pelas PCs dos cinco estados.

Todos os presos serão indiciados por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico de drogas e pertinência a organização criminosa.