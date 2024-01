Caseiro reage a tentativa de homicídio com martelada; pistoleiro foi preso

Simião Alves Batista Júnior disse à polícia que cometeria o crime a mando da ex-esposa da vítima

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem armado com uma espingarda foi preso após tentar matar um caseiro de uma chácara, na tarde desta quinta-feira (18), no Porto do Céu, comunidade Rural de Macapá.

O suposto pistoleiro contou aos policiais que cometeria o homicídio a mando da ex-esposa do trabalhador. O crime, segundo a polícia, só não foi consumado porque a vítima reagiu desferindo uma martelada na cabeça de Simião Alves Batista Júnior, de 32 anos, capturado quando tentava fugir por um ramal da comunidade.

De acordo com o oficial que atendeu a ocorrência, Tenente Paulo Roger, do 8º Batalhão da PM, o caseiro estava em casa quando Simião chegou pedindo água e oferecendo a arma de fogo que havia deixado nas proximidades da residência.

“Assim que a vítima negou a compra da espingarda, ele [Simião] disse que estava ali para matá-lo. Instintivamente, o cidadão reagiu. Estava com o martelo, que ele estava trabalhando lá no terreno, e acabou sendo atingido com duas facadas pelo agressor. Mas conseguiu revidar e desarmá-lo com o golpe de martelo. Nossa viatura conseguiu abordá-lo [Simião] no ramal do Porto do Céu”, relatou o tenente.

Simião e a vítima passaram por procedimentos médicos e depois foram levados para o Ciosp do Pacoval, juntamente com o martelo e a espingarda que seria usada no crime, que continha três munições.