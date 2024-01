Casos de covid voltam a preocupar em Macapá

Na última semana, as UBSs e UPAs estiveram mais cheias de pessoas com sintomas grupais característicos do coronavírus.

Por CAROLINA MACHADO

Ainda não há dados oficiais, mas as autoridades já admitem que houve aumento dos casos de covid-19 na capital do Amapá nos últimos dias.

Na última semana, foi possível perceber as Unidades Básicas (UBS) e de Pronto Atendimento (UPA) mais cheias de pessoas com sintomas grupais característicos do coronavírus. É o caso da dona de casa Marleide Dias, de 42 anos, que procurou atendimento e se surpreendeu com o resultado positivo para a doença.

Ela esteve, na tarde desta segunda-feira (8), na Unidade Básica de Saúde do Perpétuo Socorro, localizada na zona leste de Macapá. Foi ao local buscar medicamentos e fazer um teste na filha de 7 anos que está com os mesmos sintomas.

“Faz quatro dias que eu testei positivo e senti muita dor de cabeça e muita febre. Meu marido também pegou. E acho que a doença só não piorou porque tomei duas doses da vacina”, relatou.

A unidade estava do mesmo jeito de quando foi buscar atendimento: com os corredores cheios de pacientes com os mesmos sintomas gripais. A cena foi registrada pela reportagem. O resultado do teste da filha de Marleide confirmou as suspeitas e deu positivo para o coronavírus.

De acordo com a secretária de Saúde do Estado, Silvana Vedoveli, os números oficiais são repassados pela Secretaria de Saúde dos municípios. Mas ela assegura que os dados não são considerados alarmantes.

“Hoje, nas unidades hospitalares, tem nove pacientes internados com Covid, onde seis são crianças e, desse total, apenas uma tomou vacina. Então, precisamos vacinar tanto os nossos filhos como cada um de nós”.

Ela também destacou que a Superintendência de Vigilância em Saúde fez a distribuição de vacinas e do teste rápido para todos os municípios e reforçou a importância em reforçar nesse período os cuidados para evitar a doença.

“Precisamos manter os nossos hábitos de higiene, como a lavagem de mãos, manter as casas arejadas, se tiver gripado, não sair pra trabalhar e usar máscara. Mas é muito importante que as pessoas observem o calendário vacinal e se vacinem”, recomendou.

A Secretaria de Saúde de Macapá foi procurada para saber os números de casos registrados no município, mas informou que os dados ainda estavam sendo levantados.