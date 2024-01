Clécio nomeia 545 novos servidores da Educação do Amapá

A solenidade de nomeação aconteceu em uma cerimônia em um salão de eventos no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Os profissionais aprovados no concurso da Educação realizado em 2022 foram nomeados nesta sexta-feira (12). A solenidade que marcou a nomeação aconteceu em um salão de eventos no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

No total, 545 novos servidores públicos do Governo do Estado, dentre 360 professores, 83 pedagogos, 32 professores de Atendimento Educacional Especializado, 63 cuidadores e 7 intérpretes que reforçarão o ano letivo de 2024 tomaram posse aos seus respectivos cargos.

A professora de matemática, Mariana Andrade, de 26 anos, é uma desses profissionais. Ela se formou na área há quase cinco anos. Ela conta que está realizando um sonho e crê que este momento vai abrir muitas oportunidades na vida dela.

“A educação transforma é isso aqui é resultado de muita entrega, muito estudo, muita dedicação. Não tenho como não me emocionar falando disso. E essa é uma grande oportunidade de contribuir com a educação pública, pois acredito que todo professor tem que contribuir com isso. Então pra mim é uma grande honra esse momento”, afirmou.

Essa é a primeira turma de candidatos que foi chamada do concurso público de 2022. A previsão é que eles tomem posse na próxima semana.

Para o governador do Amapá, Clécio Luis, a nomeação representa um ‘gás’ na Educação amapaense.

“São novos profissionais que vão somar com o nosso time da educação que é um time muito valoroso. Eles já entram com o salário quase mil reais acima do piso do ano passado e acima do piso que ainda será anunciado nesse ano. Então é um momento de muita felicidade”, declarou o governador.

Segundo o governador, os novos servidores vão passar por um período de acolhimento, onde receberão uma capacitação para que eles se sintam bem acolhidos pelo serviço público para intensificar o espírito público. Os novos servidores serão distribuídos para os 16 municípios do Amapá.