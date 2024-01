Clínica Oncológica do Brasil chega ao Amapá

Uma das maiores referências em diagnóstico e tratamento no país será inaugurada no dia 26 de fevereiro, no centro de Macapá

Por SELES NAFES

Uma das principais referências em tratamento contra o câncer no país já tem data para começar a operar no Amapá. A Clínica Oncológica do Brasil, unidade de Macapá, será inaugurada no próximo dia 26 de fevereiro, no Bairro Central da capital.

A clínica Oncológica do Brasil foi criada em Belém, em 2009, e hoje atua em grandes municípios paraenses como Marabá, Santarém e Paragominas, além de Manaus (AM), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP). O Amapá será o 5º estado a receber o grupo.

Além de especialistas em oncologia e outras áreas, os pacientes passam por uma equipe multidisciplinar de apoio que conta fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos que assistem também os familiares de maneira integral, potencializando os resultados positivos.

A Oncológica oferece diagnósticos e tratamentos atualizados em todas as fases da doença, e é comandada pelo médico Luís Eduardo Werneck.

“Nossa maior preocupação é com a saúde e bem-estar de nossos pacientes. Não medimos esforços no atendimento e zelamos pela excelência em nosso trabalho. Nossa clínica oferece aos nossos pacientes as mais novas técnicas e modernos equipamentos do mercado para o diagnóstico e o tratamento de câncer”, disse o presidente.

Werneck é membro de sociedades médicas internacionais de oncologia, como a Esmo (Europa), Asco (Estados Unidos), e também entidades de pesquisa como a SBPPC (Brasil), entre outras.

Em Macapá, o prédio da Clínica Oncológica Brasil vai funcionar na Rua Leopoldo Machado, esquina com a Avenida Mendonça Furtado.