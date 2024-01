Com Furlan em férias, Mônica ‘assume comando’ da capital

Mônica Penha, vice-prefeita de Macapá: com o orçamento de 2024 ainda fechado e o recesso no Legislativo, a vice ficou sem muitas tarefas efetivas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Desde o último dia 5 de janeiro, Macapá vem sendo administrada pela vice-prefeita Mônica Penha (MDB), contudo, sem muita efetividade. Com o orçamento de 2024 ainda fechado e o recesso na Câmara Municipal, não restaram muitas atividades a não ser visitar obras e fazer reuniões.

O Portal SN tentou apurar qual tem sido a agenda da prefeita em exercício, mas não conseguiu. Não há informações oficiais sobre qualquer despacho que ela tenha assinado nos últimos dias. Mônica costuma ter uma agenda paralela a do prefeito, mais ligada a projetos sociais.

Mônica Penha foi indicada por Gilvam Borges durante as negociações da aliança partidária, em 2020. Em 2022, no entanto, houve o rompimento entre o ex-senador e o prefeito, depois que o empresário Jaime Nunes (PSD), então candidato ao governo do Amapá, rejeitou a candidatura de vice de Gilvam.

Apesar de ter sido indicada pelo ex-senador, agora desafeto político do prefeito, Mônica tem sido avaliada como uma vice discreta que não causa desconfortos. Não é a primeira vez que ela assume a prefeitura temporariamente na ausência do titular, mas esse será o período mais longo.

Nas vezes anteriores, os períodos foram de dois a cinco dias. Como Furlan deve ficar de férias até o dia 11 de janeiro, serão no total 7 dias como prefeita de Macapá. A previsão de abertura do orçamento é dia 15 de janeiro.

A relação entre prefeito e vice em Macapá nem sempre foi pacífica. A história política da administração municipal tem vários episódios pitorescos. A relação mais tensa e conflituosa ocorreu entre Roberto Góes (2009 a 2013) e a vice Helena Guerra, que chegou a exonerar secretários municipais. Claro, eles foram readmitidos pelo titular.