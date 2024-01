Com manobras simultâneas em 2 píeres, Docas de Santana se destaca na região

Ao demonstrar capacidade, Companhia Municipal passou a aparecer entre os principais portos do Arco Amazônico

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Companhia Docas de Santana (CDSA) conseguiu otimizar operações no porto e demonstrou a capacidade técnica da sua infraestrutura para figurar nas principais rotas de transporte marítimo do Norte.

O porto administrado pela CDSA, a 17 km de Macapá, conseguiu, no último dia 9, efetuar manobras de atracação e desatracação em uma única janela de ação.

No píer 1, ocorreu a desatracação do navio Nordic Dalian, que partiu carregando mais de 33.000 toneladas de milho. Logo em seguida, o navio Meghna Hope, atracou para carregar 50.000 toneladas de cavaco.

Ao mesmo tempo, no píer 2, o navio Lizstar desatracava carregando 10.500 toneladas de cromita. Logo em seguida, o navio Asian Katra, atracou para carregar 2.000 toneladas de óleo de soja em pallets e 5.000 toneladas de açúcar em big bags (embalagem para transportar matérias sólidos ou pastosos).

“O Porto de Santana está demonstrando um excelente desempenho, otimizando e maximizando suas operações portuárias e capacidade de carga e descarga de navios. Isso o coloca entre os principais portos do Arco Amazônico”, destacou o presidente da CDSA, Edival Cabral Tork, que é especialista em engenharia naval.

No segundo semestre de 2023, o porto da CDSA já havia mostrado grande capacidade quando fez o carregamento de óleo de soja em pallets e açúcar em big bags com transbordo e carga vindas de Manaus (AM) com destino à Venezuela. Assim como a descarga para barcaças de arroz vindo da Guiana Inglesa com destino ao Amazonas.