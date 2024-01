Com pena de 36 anos de pena a cumprir, autor de latrocínio é preso

Homem estava foragido e já havia começado a cumprir a pena até ter o regime relaxado para domiciliar e começar a descumprir determinação da Justiça

Da REDAÇÃO

Um homem condenado a 36 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por roubo e tentativa de homicídio qualificado e latrocínio foi preso pela Polícia Civil no Bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá.

O delegado Kleyson Fernandes, coordenador do Núcleo de Capturas, o até então foragido da justiça é autor de vários roubos e uma tentativa de homicídio, praticado em outubro do ano de 2018, no município de Santana. Na ocasião, ele e mais outro indivíduo dispararam com arma de fogo contra a vítima. Ele também responde por um latrocínio praticado no município de Santana, em novembro de 2018.

“Esse indivíduo já havia iniciado o cumprimento da pena, mas teve o regime relaxado para domiciliar, entretanto, começou a descumprir as determinações do Poder Judiciário, se colocando na condição de foragido. No último dia 17 foi expedido mandado de prisão, o qual demos cumprimento”, explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado, o crime de latrocínio ocorreu no dia 1 de novembro de 2018. Nesse caso, o homem preso e um comparsa vinham cometendo diversos roubos, no município de Santana. Eles já haviam praticado cinco roubos no mesmo dia e no bairro Paraíso foram realizar o sexto roubo, quando o indivíduo efetuou um disparo com arma de fogo contra a vítima, mesmo sem a vítima ter esboçado reação.

O agora preso foi encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, ao Iapen.