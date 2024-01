Comitê irá reforçar buscas por desaparecido em acidente na CDSA

Operador de empilhadeira perdeu o controle da máquina no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Completou três dias o desaparecimento de um operador de empilhadeira, que teria perdido o controle da máquina, vindo a cair junto com o equipamento nas águas do Rio Amazonas, no Porto da Companhia Docas de Santana (CDSA), no município de Santana, a 17 km de Macapá. Nesta quinta-feira, (18), autoridades decidiram criar um comitê de crise para ajudar nas buscas.

Durante a manhã, autoridades portuárias e de segurança que atuam nas buscas conseguiram içar a empilhadeira que estava a cerca de 36 metros de profundidade. Havia a expectativa que Renan da Silva Lobato, de 27 anos, pudesse estar preso ao cinto de segurança da máquina. Porém, ele não estava.

Participam do comitê de crise, a gestão municipal, Defesa Civil, Batalhão Ambiental, Grupamento Fluvial da Polícia Militar, Exército, Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros. Estes dois últimos já estão atuando diretamente.

“A intenção é unirmos forças na busca do trabalhador desaparecido. Tudo que for necessário, vamos fazer para tentar localizar o operador. O Corpo de Bombeiros já está realizando ações desde o comunicado do acidente”, disse o Coronel Alexandre Veríssimo, comandante do Corpo de Bombeiros do Amapá.

A empilhadeira operada por Renan estava em uma balsa particular que estava atracada no Píer 2 da companhia. Os órgãos que compõem o comitê, pretendem intensificar as buscas a partir das 7h da manhã desta sexta-feira, (19).

“Entre as atribuições da Marinha do Brasil, está o de auxiliar nas buscas de desaparecidos em acidentes. Já estamos monitorando e agora vamos intensificar as ações nessa força tarefa”, comentou o capitão de fragata João Batista da Conceição, que comanda a Capitania dos Portos.

O comitê pretende ainda viabilizar a atuação da Associação de Catraieiros que já estão realizando buscas. A Prefeitura de Santana terá ainda duas lanchas que também vão realizar buscas. A CDSA irá utilizar drones para sobrevoar a área do acidente. Equipes da assistência social já estão prestando auxílio à família de Renan.

“Logo no início da manhã desta sexta-feira, vamos iniciar a operação de buscas envolvendo todos os órgãos. Temos uma missão que não será nada fácil, mas estamos unidos para viabilizar condições e conseguirmos encontrar o Renan que está desaparecido”, finalizou o prefeito de Santana, Bala Rocha.