Como funciona e porque é preciso servidores fazerem o Censo Previdenciário

Presidente da Amapá Previdência explica o procedimento. Cadastro deve abranger 29 mil segurados.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O Censo da Amapá Previdência deve atualizar o cadastro de cerca de 29 mil servidores ativos e inativos do estado.

Iniciado em 3 de janeiro, a busca ativa pelos segurados deve durar até abril e pode ser feita presencialmente e online no site amprev.ap.gov.br por os servidores públicos do executivo estadual, judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública.

O diretor da Amprev conta para o Portal SelesNafes.com o que o segurado deve apresentar no momento do cadastro, os benefícios do serviço e penalidades caso o servidor não participe do cadastro.