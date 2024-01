Companhia aérea é autuada por não informar sobre pagamentos e preços

Inspeção também identificou problemas em escada rolante e na climatização do Aeroporto Internacional de Macapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma companhia aérea recebeu autuação do Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP), durante fiscalização na quarta-feira (17), no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, por não prestar informação sobre formas de pagamento e precificação dos serviços ofertados. A empresa terá o prazo de 20 dias para apresentar defesa.

A inspeção ocorreu em parceria com a Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB), e teve como objetivo constatar a adequação das empresas às normas vigentes. Foi verificado se há a oferta de serviços obrigatórios, como fila preferencial, orientações para despacho de bagagem, atendimento físico nas empresas, e informações sobre atrasos e cancelamentos de voos.

Na parte estrutural do aeroporto, foi identificado que a escada rolante de acesso à sala de embarque não está funcionando e a climatização é insuficiente para atender toda a área, o que tem ocasionado muitas reclamações. A empresa responsável pelo aeroporto foi notificada e deve prestar esclarecimentos e as medidas adotadas para a resolução dos problemas.

Pesquisa

O Procon também iniciou no aeroporto uma pesquisa nacional, realizada pela Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil), com usuários de transportes aéreos no Brasil para conhecer o perfil de quem viaja de avião e suas experiências com esse tipo de serviço. O levantamento é feito em parceria

A avaliação também está disponível on-line para quem tiver interesse em opinar, até o dia 25 de janeiro.

PARTICIPE AQUI