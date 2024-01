Concessionária do Aeroporto de Macapá admite pane em sensor

Equipamento necessário para pousos por instrumentos está com defeito, e consórcio diz não ter responsabilidade

Por SELES NAFES

Os cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre (Macapá) não são culpa apenas da chuva e da baixa visibilidade. Nesta segunda-feira (15), a concessionária do aeroporto informou que existe uma pane no sensor responsável por informações essenciais para pilotos e a torre.

Segundo a Norte da Amazônia Airports (NOA), o problema ocorre no sensor de temperatura e umidade relativa do ar, “equipamento extremamente importante para operações em condições climáticas adversas. Nesse momento, o aeroporto está operando pousos e decolagens por condições visuais”, explicou o consórcio, que também administra o aeroporto de Belém.

A NOA afirma que a responsabilidade pela gestão e operação dos serviços de apoio à navegação aérea seria do governo federal, conforme previsto no contrato de concessão.

“A NOA lamenta eventuais transtornos causados por esse problema e informa que já notificou a empresa responsável pela gestão do equipamento e aguarda a resolução da situação, que deve acontecer, de acordo com informações da companhia sob gestão do Poder Público Federal, nos próximos dias”, diz o consórcio.

O último cancelamento ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15), afetando voos da Latam e da Azul.

O senador Randolfe Rodrigues, que estava entre os passageiros, informou que apresentará denúncia na Agência Nacional de Aviação e na AGU, para que o contrato de privatização dos aeroportos de Macapá e de Belém (ambos da NOA) seja cancelado.