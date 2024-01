Conheça o que cada escola de samba vai apresentar no 1º dia de desfile

Cinco agremiações entram na Avenida Ivaldo Veras na primeira noite de folia em Macapá

CAROLINA MACHADO

As escolas de samba do Amapá se preparam para o desfile que vai ocorrer nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2024 no Sambódromo, na zona sul de Macapá. As dez agremiações que desfilarão na Ivaldo Veras já estão com os samba enredos preparados.

No primeiro dia, vão desfilar Embaixada de Samba Cidade Macapá, Império da Zona Norte, Império do Povo, Piratas Estilizados e Boêmios do Laguinho.

Conheça os enredos das escolas que desfilarão no dia 9 de fevereiro.

Embaixada de Samba Cidade de Macapá

A Embaixada de Samba Cidade de Macapá vem com o enredo “Macapá querida: Cidade cheia de vida”. A composição é uma releitura da canção “Macapá meu amor”, produzida no ano de 1996 por João Silva. A produção da releitura foi feita em 2023 por Disney Silva, Vittinho Oliveira, Wendell Ramon e Rodrigo Ruan. O intérprete do samba é Júnior Madureira.

A canção traz um questionamento acerca das antigas edificações que foram desaparecendo ao longo do tempo. Paralelo a isso, a música também vai lembrando de personalidades pioneiras que deram nomes a praças, avenidas e prédios da capital amapaense.

Império da Zona Norte

A Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte tem como enredo “Bem-vindo a Tartarugalziho, terra do mineiro, o grande pioneiro”. A composição é de Adilan do Laguinho, Davison Jaime, Aureliano Neck, Meio-Dia da Imperatriz e Antônio Neto e tem como intérprete Charles Frazão.

A canção faz uma homenagem ao pioneiro e empreendedores e ex-prefeito do município de Tartarugalzinho, Altamir Mineiro Rezende, que morreu em 2020 por complicações decorrentes da Covid-19, e enaltece a beleza natural do município.

Império do Povo

A santanense Império do Povo tem como enredo “A folia da mãe de Deus da piedade”. A composição é do professor Rogério Sena, Ailson Picanço e Silva Júnior. Os intérpretes são Albe Matos Pavarotti, Meio Dia da Imperatriz e Xandão Ousado.

A canção faz uma homenagem à comunidade do Igarapé do Lago, pertencente ao município de Santana. O enredo destaca história e a religiosidade do distrito, onde tem a festividade de Nossa Senhora da Piedade, a qual é retratada nos versos do samba.

Piratas Estilizados

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados traz neste ano o enredo “A energia que conduz a paixão alaranjada”. A composição é de Aureliano Neck, Darlan Ribeiro, Davison Jaime, Adlan do Laguinho, Tiago Lobato e Meio Dia da Imperatriz e tem como intérprete Ewaldo Catatau.

A canção faz uma homenagem aos 50 anos de criação da escola de samba e retrata a energia de deus Thor da mitologia nórdica, de trovões e batalhas.

Boêmios do Laguinho

A Associação Universidade do Samba Boêmios do Laguinho tem como enredo “Lindo Igarapé: das mulheres, dos poetas, da cultura e da fé”. A composição é de Admir dos Santos, Osvaldo Simões e Vicente Cruz. Os intérpretes da agremiação são Aureliano Neck e Silmara Lobato.

Neste ano, a canção faz uma homenageia ao Igarapé das Mulheres, que hoje é conhecido como o Bairro Perpétuo Socorro, localizado na zona leste de Macapá, e enaltece o trabalho que as mulheres exerciam, como as parteiras benzedeiras e lavadeiras.

Horário e ordem do desfile

No dia 9 de fevereiro, os desfiles iniciam às 22h com a escola de samba Embaixada de Samba. Em seguida, vem Império da Zona Norte. Às 1h10, a santanense Império do Povo desfila na avenida. Às 2h45, é a vez de Piratas Estilizados se apresentar na Ivaldo Veras. Por último, às 4h20, Boêmios do Laguinho se apresenta.