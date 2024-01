Conheça o que cada escola de samba vai apresentar no 2º dia de desfile

Emissários, Solidariedade, Maracatu, Unidos do Buritizal e Piratão encerram as apresentações na Ivaldo Veras

Compartilhamentos

CAROLINA MACHADO

O segundo dia de desfile das escolas de samba do Amapá está marcado para acontecer no dia 10 de fevereiro de 2024 no Sambódromo, na zona sul de Macapá. Na data, cinco agremiações do Grupo Especial desfilarão na Ivaldo Veras.

Dentre as agremiações, estão Emissários da Cegonha, Solidariedade, Maracatu da Favela, Unidos do Buritizal e Piratas da Batucada.

Conheça os enredos das escolas que desfilarão no dia 10 de fevereiro.

Emissários da Cegonha

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha vem com o enredo “Vozes”. A composição é de Wilson Cardoso e Marquinhos Inova. O intérprete do samba é Helinho Moreno.

A canção fala da voz como um mecanismo de resistência contra a discriminação e a intolerância e de promoção da percepção da presença Divina entre o amor e o sofrimento.

Solidariedade

A Escola de Samba Solidariedade tem como enredo “Jacaré: a lenda, história e paixão”. A composição é de Nonato Soledade, Davison Jaime, Antonio Neto, Tiago Lobato, Luizinho Moura, Silva Júnior e tem como intérpretes Lukas Lima e Nonato Soledade.

A canção fala do réptil jacaré, animal que simboliza a agremiação, como sinônimo de força, sabedoria, poder e sorte, enaltecendo o bairro onde nasceu o Solidariedade, o Jesus de Nazaré.

Maracatu da Favela

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela vem com o enredo “Alavantu”. A composição é de Davison Jaime e Antônio Neto e tem como intérpretes Carioquinha e Lorrany Mendes.

A canção da verde e rosa faz uma homenagem aos folguedos [festejos] juninos e faz referências aos arraiais, ao bumbá, ao forró e ao carimbó e, em especial, a São João.

Unidos do Buritizal

O Unidos do Buritizal traz neste ano o enredo “Sorria, você está no Buriti e nessa noite de magia não há tristeza que eu não transforme em alegria!” A composição é de Fadico, Luizinho Moura, Silva Júnior e Bruno Costa e tem como intérpretes Bruno Costa e Luizinho Moura.

A canção fala da importância do sorriso como um remédio para a nação. Nos versos da canção, o enredo enaltece o humor que é feito nas telas, no palco, e nas redes e incentiva as pessoas a sorrirem mesmo diante de adversidades.

Piratas da Batucada

A Associação Recreativa e Cultural Escola de Samba Piratas da Batucada tem como enredo “Nas águas do tempo, mergulhei meu coração, sou Piratão além da imaginação”. A composição é de Professor Rogério Sena e Silva da VG. Os intérpretes da agremiação são Marcelo Zona Sul e Marilda Guedes.

Neste ano, a canção faz uma homenagem aos 50 anos do Piratas da Batucada e faz uma alusão à trajetória percorrida pela agremiação ao longo do tempo.

Horário e ordem do desfile

No dia 10 de fevereiro, os desfiles iniciam às 22h com a escola de samba Emissários da Cegonha. As 23h35 entra na avenida Solidariedade. E às 01h10 desfila Maracatu da Favela. Às 2h45 entra Unidos do Buritizal e, às 4h20 se apresenta Piratas da Batucada.