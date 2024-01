Consumidores denunciam possível fraude em balanças de feira em Santana

Clientes reclamaram que foram lesados pelo peso errado após a compra; Ipem fala em fiscalização mas não dá período certo

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Consumidores decidiram relatar uma situação que já não seria novidade em Santana, município a 17 km de Macapá. Segundo eles, possíveis irregularidades estariam ocorrendo na feira da Avenida Santana que funciona tradicionalmente às segundas-feiras. A situação ocorreria no momento da compra de pescado, quando possíveis erros no peso de produtos estariam incorretos. O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), afirmou que deverá realizar fiscalizações, mas sem data definida.

Pelos menos duas pessoas, relataram terem sido lesadas após a compra de pescado na feira. O aposentado João Ribeiro, relata que na última segunda-feira, (22) comprou em uma das bancas de pescado um quilo e meio de dourada. Ele conta que de imediato achou meio estranho o peso e decidiu levar até um mercantil que fica próximo de sua casa, onde há uma balança. Para a surpresa do aposentado, a sacola pesava apenas um quilo e cem gramas.

“A balança que eles usaram lá na feira é elétrica, e na hora que pesaram eu vi, um quilo e meio certinho de dourada. Tudo tranquilo, mas eu fiquei meio desconfiado. Quando fui pesar, aqui perto de casa, o peso estava errado”, disse seu João.

Uma funcionária pública, que não quis ter seu nome publicado, também conseguiu identificar possíveis irregularidades em uma balança onde comprou um quilo de camarão cru na mesma feira.

“Primeiro eu achei pouca a quantidade e até que no peso, não dava muito pra notar. Mas, eu utilizei uma balança que tem no meu vizinho, onde funciona uma batedeira de açaí, e lá vi que só tinha oitocentos e oitenta gramas de camarão. Ou seja, perdi mais de cem gramas”, disse.

A situação gerou indignação. Ambos os clientes disseram que não compram mais na feira. O Ipem informou que não tem conhecimento dos fatos relatados pelos consumidores, apesar de existir um canal de denúncias, através de um aplicativo de mensagens no número da ouvidoria que é o (96) 98430-0324. Além disso, o órgão informou que estão previstas fiscalizações.

“As fiscalizações de balanças das feiras de Macapá e Santana serão realizadas no decorrer do ano em data ainda não divulgável, tendo em vista o caráter fiscalizatório das ações. Porém, os que se acharem lesados podem entrar em contato com nossa ouvidoria no 98430-0324 e fazer as denúncias indicando hora, local, banca/box, para que possamos averiguar qualquer eventual irregularidade”, informou a assessoria de imprensa do Ipem.