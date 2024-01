Corpo de jovem jogado em terreno é 3º homicídio em 4 dias em Santana

Sequência de execuções ocorre desde a sexta-feira (12), em bairros como Igarapé da Fortaleza e Nova União

Por OLHO DE BOTO

Pela terceira noite em quatro dias, mais um jovem foi morto a tiros no município de Santana, a 17 km de Macapá. O crime, atribuído em decorrência da guerra de facções, ocorreu nesta segunda-feira (15), por volta de 22h, numa região periférica do Bairro Fonte Nova.

A vítima, identificada como Agel Batista Sales, de 21 anos, natural do município de Mazagão, foi encontrada após a polícia ter recebido uma ligação sobre a localização do corpo, com dois tiros na cabeça, jogado num terreno abandonado e em meio à escuridão, mato e lixo.

O jovem havia acabado de ser assassinado e a região erma facilitou a ação criminosa. O delegado Carlos Mazurek esteve no local, mas a falta de informações que pudessem ajudar na investigação dificultou os trabalhos da Polícia Civil, não sendo possível identificar a autoria do homicídio.

“É um local bem afastado, bem isolado, e as pessoas que estão nos arredores também não viram nada”, pontuou Mazurek.

A sequência de execuções começou na última sexta-feira (12), na Rodovia Salvador Diniz, no Bairro Igarapé da Fortaleza, onde o estivador Wendel Pinheiro da Silva, de 19 anos, foi assassinado após sair do trabalho, também com dois tiros na cabeça, por dois criminosos que estavam numa motocicleta.

Já na noite de sábado (13), um motorista de aplicativo foi sequestrado por três bandidos e obrigado a dar apoio em seu carro no homicídio de Guilherme da Silva Duarte, de 22 anos, assassinado com cerca de 10 tiros na Travessa B, no Bairro Nova União.