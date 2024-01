Covid: Amapá retoma uso de máscaras e outras precauções em órgãos públicos

Nota Técnica aconselha a retomar as medidas de proteção como distanciamento, higienização das mãos e isolamento em caso de sintomas.

O aumento de casos de covid-19, ainda não quantificado e nem divulgado por autoridades sanitárias do estado, levou a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) a emitir recomendações para a retomada de precauções contra a doença e outras síndromes gripais em órgãos estaduais.

A principal delas é o retorno do uso de máscaras de proteção facial por todos os funcionários públicos de secretarias e outras repartições do Estado em ambientes fechados.

A Nota Técnica divulgada ontem (11) para todos os órgãos do Governo do Amapá também aconselha o distanciamento físico entre servidores, higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel 70%, e isolamento de 5 a 7 dias em caso de sintomas de covid-19 e outras síndromes gripais. Esta última medida também vale, segundo o documento, para estudantes menores que 5 anos da rede estadual que apresentarem esses sinais.

A SVS também recomendou a proibição, nesses ambientes, de compartilhamento de copos, pratos, talheres e outros utensílios de cozinha e alimentação.

Para o transporte durante o expediente, a recomendação é manter os veículos com os vidros baixos e evitar o uso do ar-condicionado. Nos carros, os trabalhadores também devem usar máscaras.

Números e empurra-empurra

Apesar de já ter sido admitido pelas autoridades de saúde do estado e município de Macapá, o aumento dos casos de covid-19, que ocorre desde o final do ano passado, ainda não tem números oficiais, pelo menos não divulgados.

A reportagem do Portal SN.com entrou em contato, na manhã desta sexta-feira (12), com a Assessoria de Comunicação da SVS para verificar se já existem dados concretos sobre a alta de casos, mas foi encaminhada para a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que por sua vez afirmou que esses dados são de responsabilidade da SVS – um jogo de empurra-empurra.

A Nota Técnica da SVS sobre a retomada das precauções contra a doença em órgãos públicos é baseada em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que confirmou aumento global do número de casos de covid-19 em 52%, no período de 20 de novembro a 17 de dezembro de 2023, representando 850 mil novos casos (ONU News, 2024).

A Nota também ressalta orientações do Centros de Controle e Prevenção de Doença (CDC) sobre a “necessidade de aumentar a imunização contra a gripe, a covid-19 e o vírus sincicial respiratório (VSR), uma vez que houve aumento do número de internações em 200% por gripe, 60% pro VRS e 51% por COVID-19, nas últimas quatro semanas, em todas as faixas etárias (CNN/ Brasil, 2023)”.