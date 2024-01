Criança agredida por avó está sob cuidados da tia, diz Conselho Tutelar

Vídeo da agressão circulou por grupos na Internet na terça-feira (16). Foto: reprodução

Por IAGO FONSECA

Duas crianças foram retiradas da casa da avó no Bairro Buritizal, após denúncias ao Conselho Tutelar da zona sul de Macapá. A mulher de 77 anos é acusada de agressão a uma das netas, de 7 anos. As menores foram encaminhadas para a casa de outra familiar na tarde de terça-feira (16).

Um vídeo que circula em grupos de mensagens mostra o momento em que a idosa desfere tapas, pega uma corda e ameaça a neta de 7 anos com palavras de baixo calão. De acordo com o Conselho Tutelar, as irmãs de 7 e 13 anos foram realocadas para a casa de uma tia antes mesmo do vídeo viralizar.

“Já tínhamos resolvido. Recebemos a denúncia por volta das 13h40, quando chegamos para fazer o ato verificatório não estava mais no flagrante, mas vimos a criança e o vídeo e constatamos que ela não precisava permanecer ali, por isso trouxemos ao conselho e localizamos outros familiares provisórios. Trouxemos as duas para não afastar o vínculo das irmãs”, afirmou a conselheira Cris Souza, que atendeu a ocorrência.

A mãe das meninas é falecida e a guarda é de outra tia que está viajando, por isso, as crianças estavam na casa da avó. A agressão teria iniciado após a menor ter pego o celular da irmã mais velha, segundo o conselho.

“Fomos para a delegacia fazer ocorrência, levamos ela para fazer o exame de lesão depois da exposição que a criança sofreu. Hoje faremos a notificação para aplicar a advertência. Independente da circunstância a criança não pode sofrer esses tipos de agressões psicológicas e espancamento. O vídeo comprova e o caso já está na Dercca”, reforçou a conselheira.

Exposição de menores

De acordo com a conselheira Rosana Duarte, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) fará o acompanhamento do caso para apurar as lesões físicas, enquanto a equipe técnica do Conselho Tutelar atende as crianças em atendimentos psicológicos.

“São dois fatos. Expor o vídeo coloca a criança em uma situação vexatória, porque divulga a imagem, expõe a criança. A idosa também não tem condições de ficar com os netos, de cuidar, ela já requer um cuidado. Então já é um outro fato. E aí quando viralizou, o que acontece? As pessoas espalham o ódio e coloca em risco não só a criança, mas o adulto. A gente pede pra que a população tenha cuidado”, explicou a conselheira Rosana.

A orientação do Conselho Tutelar é que denúncias de agressão sejam feitas primeiramente para a Policia Militar para ação imediata. Após isso, o conselho deve ser acionado pelo número 99145-2016 ou pelo disque 100. Conselheiros estão disponíveis para atendimento presencial de segunda a sexta, das 7:30 às 13:30. Pela tarde, noite, madrugada e fins de semana atuam de sobreaviso.