Criminoso que se preparava para atacar rivais morre em confronto

"Playboy" integrava facção e estava reunido com bando quando PM o encontrou e houve resistência à abordagem. Foto: Olho de Boto/SN

Por OLHO DE BOTO

A vida criminosa de Lucas Santana de Souza, o “Playboy”, de 21 anos, chegou ao fim na noite desta terça-feira (30) numa troca de tiros com militares do Falcão Motos do 2º Batalhão no município de Santana, a 17 km de Macapá. O confronto ocorreu durante a Operação Protetor, composta pelo Bope, Força Tática, 1º, 2º e 6º Batalhões da PM.

A Polícia confirmou que Playboy integrava a facção “Amigos Para Sempre” (APS) e estava reunido com um bando que desobedeceu a ordem de abordagem e passou a correr para dentro de uma quitinete, na Avenida Santana, de onde partiram disparos contra os militares.

No revide, ele foi atingindo e morreu empunhando um revólver calibre 38, o restante do grupo conseguiu fugir pulando quintais.

Ainda segundo a PM, o grupo criminoso estava se preparando para um ataque a rivais e Playboy foi identificado por meio de fotos em que aparece armado e usando capuz. Encontrado dentro da quitinete, ele tinha passagem pelo crime de roubo e era investigado por envolvimento em homicídio.