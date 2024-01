CSA anuncia água tratada para 100% dos domicílios em 8 cidades

As zonas urbanas serão beneficiadas pela instalação de tubos para ampliação da rede

Por IAGO FONSECA

As redes de abastecimento de água de oito municípios do Amapá serão ampliadas em 2024 pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA). As obras fazem parte do plano de investimentos da empresa para fornecer água tratada e segura para a população e dobrar a quantidade de produção das estações de tratamento de Macapá e Santana.

O anúncio foi feito durante a apresentação do balanço de investimentos e planejamentos no Amapá pelo Grupo Equatorial na manhã desta quinta-feira (11). As zonas urbanas dos municípios de Serra do Navio, Itaubal, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho, Cutias, Calçoene, Amapá e Pracuúba serão beneficiados pela instalação dos tubos.

De acordo com o diretor Augusto Dantas, a partir da conclusão das obras a população deverá aderir ao sistema de tratamento da concessionária e não utilizar os poços instalados anteriormente. Ele avaliou que o valor gasto pelos moradores na manutenção dos poços com energia é equivalente ao que seria pago para a distribuidora, com garantias de qualidade da água.

“Isso é importante por dois motivos. O primeiro é a coletividade, você está fazendo investimentos para poder atender todo mundo, o segundo é que nós estamos mostrando que esses poços, na sua grande maioria, eles estão contaminados e o custo para você operar e manter é equivalente a sua conta de água, então pela concessionária tem uma água tratada, fiscalizada pela agência reguladora. Às vezes a gente pensa que a água clara do poço está boa, mas pode ter metais pesados, coliformes, enfim, buscamos levar água de qualidade para essas famílias”, explicou

Além dos municípios do interior, a Região Metropolitana de Macapá receberá investimentos em novas estações de tratamento e distribuição. Na zona norte, 75 km de novos tubos serão implantados para interligar os bairros ao reservatório da região e setorizar o abastecimento.

Em Santana, as obras na Estação de Tratamento devem dobrar a capacidade de produzir água tratada, que atualmente não supre a demanda da região, segundo a empresa.

A empresa também divulgou os investimentos feitos no estado em 2023. Foram substituídos 11 km da rede de água e esgoto, bem como foram instalados 3,54 km dentro tubulações para atender o Habitacional Macapaba, na zona norte da capital, e as obras da Estação de Tratamento da Fazendinha foram concluídas.